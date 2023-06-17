طقس الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

والرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ س و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30، والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة 07:45، والجزر الثاني عند الساعة 18:32.

وبحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40، والمد الثاني عند الساعة 21:05، و الجزر الأول عند الساعة 16:17، والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 80 25

دبي 38 28 75 35

الشارقة 38 29 75 35

عجمان 37 30 80 35

أم القيوين 36 28 85 40

رأس الخيمة 38 27 80 30

الفجيرة 36 31 85 30

العـين 42 29 50 15

ليوا 42 28 40 10

الرويس 41 28 80 15

السلع 43 30 70 10

دلـمـا 40 30 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 29 80 40

أبو موسى 37 30 80 40

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