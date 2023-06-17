حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة هناء بنت عبدالله

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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