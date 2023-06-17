سعود بن صقر يبحث مع نائبي رئيس الوزراء الروسي العلاقات الثنائية

المصدر: سانت بطرسبرغ - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة - كلاً على حدة - أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء ودينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية.. وذلك على هامش أعمال «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي تشارك فيه دولة الإمارات ضيف شرف للعام الجاري.

وبحث سموه مع المسؤولين الروسيين تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المدرجة ضمن أعمال المنتدى في دورته الـ 26.

حضر اللقاءين معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفد الدولة إلى أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023 - الذي ينظم سنوياً في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية منذ 1997 - بمشاركة عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال والخبراء، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

استقبال

كما حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامته وزارة الاقتصاد، بمناسبة مشاركة الدولة في الدورة الـ 26 من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023 بصفة ضيف شرف المنتدى.

وأكد سموه في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجميع، وأن هذا المنتدى وغيرها من المبادرات تعدُّ فرصاً مهمة لتوطيد أواصر التعاون والتبادل المعرفي والثقافي بين الشعوب.

تبادل

وأوضح سموه أن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية كانت العامل الرئيس، والمرادف الدائم للتبادل المعرفي والثقافي، لذا فإن تأثير مثل هذه المنتديات العالمية يحمل أبعاداً مختلفة لا تقتصر فقط على الجوانب التجارية والاستثمارية، بل تتعدى ذلك إلى تحقيق التلاقي والتعاون في مختلف المجالات.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجانب الروسي على هذه اللفتة الكريمة في أن تكون دولة الإمارات ضيف شرف هذه الدورة من المنتدى، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من هذه المشاركة بما يخدم رؤاها المشتركة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر الحفل الذي أقيم في المكتبة الرئاسية بسانت بطرسبرغ، دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والوفود الإماراتية المشاركة في المنتدى، بجانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، ورجال الأعمال، ورؤساء ومديري كبرى الشركات الروسية والدولية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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