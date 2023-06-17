سعود بن صقر: الإمارات حريصة على مد جسور التعاون مع روسيا والعالم

المصدر: سانت بطرسبرغ - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، أعمال الجلسة الرئيسية لمنتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي تشارك فيه دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الحالية..

وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وعبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين، وخبراء الاقتصاد من مختلف دول العالم.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إن دولة الإمارات ومن خلال مشاركتها في المنتدى.. تؤكد حرصها على المضي قدماً في تنمية علاقاتها الاقتصادية، وإقامة شراكات ومد جسور التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية ومختلف دول العالم، بما يخدم المصالح المشتركة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، ويحقق مزيداً من التطور والرخاء والاستقرار للجميع.

وأكد سموه أهمية المنتدى ودوره المؤثر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول المشاركة ومناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق العالمية.

حضر أعمال الجلسة الرئيسية إلى جانب سموه، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وأعضاء الوفد الإماراتي المرافق لسموه.

ويرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وفد الدولة الرسمي إلى منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023».

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