شرطة الشارقة و«المركز الوطني للإنقاذ» يبحثان التعاون  

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحث العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، خلال لقائه أمس وفداً من المركز الوطني للبحث والإنقاذ برئاسة راشد أحمد النقبي نائب المدير العام للمركز، سبل التعاون وتعزيز أواصر العمل الأمني بما يحقق المصالح العامة لدى الطرفين في مجالات البلاغات المتعلقة بالبحث والإنقاذ .

حضر اللقاء العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة ‏الشارقة والعقيد د. علي بالزود نائب المدير العام للعمليات المركزية ومحمد علي عامر الحبسي مدير إدارة العمليات في المركز الوطني للبحث والإنقاذ والعقيد جمعة سالم الزعابي مدير مركز العمليات الرئيسي بوزارة الداخلية وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكد العميد عبدالله بن عامر حرص شرطة الشارقة على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة وتطوير عملياتها بما يعزز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

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