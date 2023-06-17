شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس جزر القمر آفاق التعاون والفرص الاستثمارية

المصدر: أبوظبي، موروني - وام

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قام معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، بزيارة إلى جمهورية القمر المتحدة، التقى خلالها عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة الواعدة التي تعزز اقتصاد البلدين وازدهارهما.

ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إليه وتمنياته لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. وتناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من ضمنها رئاسة جمهورية جزر القمر المتحدة الدورية للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأبدى الطرفان تفاؤلهما تجاه ما سيخرج به مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغُير المناخ «COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل باعتباره فرصة محورية للتعاون من أجل التصدي للقضايا البيئية الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.

‏وكان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان قد التقى في وقت سابق ظاهر ذو كمال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين والفرنكوفونية في جمهورية القمر المتحدة، الذي رحّب بزيارة معاليه وبحث معه سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي زيارة الشيخ شخبوط بن نهيان إلى جزر القمر مؤخراً ضمن جولة أجراها معاليه والوفد المرافق له، إلى عدد من دول القارة الأفريقية الشقيقة الصديقة بدأت بجمهورية موريشيوس واختتمت بزيارة جمهورية القمر المتحدة.

علاقات

من جهة أخرى، استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، كانديث ماشيغو دلاميني، نائبة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا والوفد المرافق لها، المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا المنعقدة في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.

وبحث الجانبان، أثناء الجلسة، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد هذه الجلسة المشتركة على الروابط الراسخة بين البلدين الصديقين الممتدة منذ تأسيسها في مايو عام 1994 والتزامهما بتعزيزها. وقد شهد التبادل التجاري والشراكات المنعقدة بين البلدين نمواً ملحوظاً منذ تأسيس اللجنة المشتركة بين الإمارات وجنوب أفريقيا في أغسطس عام 2015، في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها القطاعان الاقتصادي والاستثماري.

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