سفير الإمارات ووزيرا الاقتصاد والخارجية في بنين يبحثون التعاون المشترك

المصدر: بورتو نوفو - وام

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التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، أمس، كلاً من: روموالد واداجني، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية، وأولوسيغون باكاري، وزير الخارجية، في بنين.

وجرى في اللقاء - الذي عقد بوزارة الاقتصاد والمالية في كوتونو - استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وتطرق الكعبي مع واداجني إلى آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية باستكشاف مجالات أوسع للتعاون.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز جهود التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين لصوغ خطط مشتركة في المرحلة المقبلة تؤسس لمرحلة جديدة نحو المزيد من التعاون المثمر والبناء. والتقى الكعبي مع باكاري وقدّم إليه التهنئة بتقلده منصب وزير الخارجية، كما استعرض معه آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

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