تعاون بحثي بين «بيورهيلث» و«شيبا الطبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «بيورهيلث»، عن شراكة استراتيجية مع «مركز شيبا الطبي» في إسرائيل.

وسيعمل الجانبان على تنفيذ مشاريع مشتركة للبحوث السريرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع مبادرات البحوث الجينية، والتعاون في تدريب الكوادر، ودعم السياحة الصحية في كلا البلدين.

وقع ممثلون عن المؤسستين على مذكرة تفاهم لتأكيد التزامهم المشترك بحضور السفير محمد آل خاجة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل.

ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون في تعزيز البحوث السريرية وتبادل الدراسات والتعاون في التجارب السريرية والمشاريع البحثية للابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وسيركز التعاون أيضاً على التعليم والتدريب، حيث سيشترك الجانبان في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات وإنشاء مشاريع التخصص السريري والتدريب الداخلي. وسيتمكن الكادر الطبي في كلتا المؤسستين من توسيع نطاق خبراته عبر الانغماس في البيئة الديناميكية للمؤسسة الشريكة.

وأشاد محمد آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، بهذا التعاون قائلاً: «إنه لأمر رائع أن يقوم لاعبان رئيسيان في القطاع الطبي الإماراتي والإسرائيلي، بالجمع بين خبراتهما والعمل معاً على تحسين صحة وحياة شعوب بلدينا».

وتعليقاً على التعاون، قال أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة: «إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين بيورهيلث، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، ومركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى حكومي في إسرائيل، تمثّل روح «اتفاق إبراهيم»، الذي يجمع بين شعبينا بما يعود بالنفع على المنطقة». من جانبه قال راشد القبيسي، رئيس الشؤون المؤسسية في مجموعة «بيورهيلث»: تمثّل هذه الشراكة علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى دفع عجلة الابتكار بمجال الرعاية الصحية .

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