افتتاح جامع مسلم المزروعي في منطقة الشوامخ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة الشوامخ بأبوظبي جامع مسلم مكتوم المزروعي، رحمه الله، وذلك بحضور الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعائلة المرحوم مسلم مكتوم المزروعي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين فيها وجمهور كبير أدوا جميعاً فيه صلاة الجمعة.

وأكدت الهيئة أن مساجد الدولة ترتقي بالدعم السخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وتعاون أهل الخير والجهات المختصة، في بناء المساجد. ويقع جامع مسلم مكتوم المزروعي الذي تم افتتاحه في منطقة الشوامخ 13، ويتسع إلى 665 مصلياً، وملحق به مصلى للنساء سعة (95) مصلية.

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