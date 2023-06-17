ريم الهاشمي: 53 % ارتفاع التجارة بين الإمارات وباراغواي

المصدر: أسونسيون - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة الإمارات رفيع المستوى الذي زار جمهورية باراغواي الثلاثاء الماضي، والتقت سانتياغو بينيا الرئيس المنتخب للبلاد الذي سيتولى منصبه أغسطس المقبل، وعدداً من المسؤولين المرشّحين لتولي المناصب في الحكومة المقبلة. وأقام بينيا، مأدبة إفطار على شرف وفد الدولة، الذي التقى أعضاؤه نظراءهم في باراغواي، بحضور العديد من ممثلي الشركات الإماراتية مثل مبادلة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصدر، وإيليت أجرو، وأدنوك للتجارة، وممثلين عن مؤتمر المناخ «كوب28»، وموانئ دبي العالمية، ووزارة الاقتصاد.

واستضافت وزارة الصناعة والتجارة في باراغواي، اجتماعات المائدة المستديرة لقطاع الأعمال الإماراتي الباراغواني، حيث التقى الوفد الإماراتي، لويس ألبرتو كاستيجليوني وزير الصناعة والتجارة. وقالت معالي ريم الهاشمي في كلمتها في افتتاح الاجتماعات، إن ملتقى الأعمال يؤكد على العلاقات الثنائية القوية والراسخة بين البلدين، وإن حكومتي البلدين تحرصان على تعزيز التعاون الثنائي، موضحة أن التجارة بين دولة الإمارات وباراغواي ارتفعت العام الماضي بـ53 %، ما يشير إلى وجود فرصة للنمو، وأن جميع الاتفاقيات التشريعية وضُعت محل التنفيذ بعد التصديق عليها لتشجيع الاستثمار.

كما التقى وفد دولة الإمارات، جوليو سيزار أريولا راميريز، وزير خارجية باراغواي وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم منح معالي ريم الهاشمي وسام الاستحقاق الوطني لجمهورية باراغواي. وأثنى راميريز على ما قدمته دولة الإمارات لبلاده أثناء جائحة «كوفيد 19» من دعم لمواجهة الجائحة بما في ذلك اللقاحات والإمدادات الطبية. من جانبه، أقام ماريو عبدو بينيتيز، رئيس جمهورية باراغواي، مأدبة غداء في القصر الرئاسي، على شرف وفد دولة الإمارات، حضرها راميريز، وكاستيجليوني، وأوسكار دياز، وزير المالية، ومويسيس سانتياغو بيرتوني، وزير الزراعة والتنمية المستدامة، وخوسيه أفيلا سفير باراغواي لدى دولة الإمارات، وسعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، والسفير غير مقيم لدى جمهورية باراغواي.

والتقى الوفد أيضاً أوسكار سالومون، رئيس مجلس الشيوخ في باراغواي، وليليان سامانيغو، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس.

وأعربت معالي ريم الهاشمي، خلال اللقاءين عن تقدير دولة الإمارات لموقف شعب باراغواي تجاه الدولة.

إلى ذلك، وقّعت معالي ريم الهاشمي، وجوليو سيزار أريولا راميريز، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني، وأخرى في مجال التدريب الدبلوماسي، لتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجانبين في تنظيم البرامج ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعرفة، والتعاون لاستقطاب متحدثين دوليين وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة.

واستقبل أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وليلى رشيد دي كاولز، وزيرة خارجية باراغواي السابقة، معالي الهاشمي والوفد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز