نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الفلبينية بيومها الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي، نوح صالح أحمد الحمادي مدير إدارة شرقي آسيا والباسفيك في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الفلبينية المقيمة بالدولة.

تعاون

وأشاد السفير الفلبيني لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبعلاقات التعاون التي تربط بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة .

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية العام الماضي بين البلدين تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة، مؤكداً أهمية الإمارات شريكاً اقتصادياً للفلبين، مضيفاً إن التجارة الثنائية بين الإمارات والفلبين ارتفعت العام الماضي بـ 49.9 %، وبقيمة بلغت 1.52 مليار دولار، مقارنة بـ1.01 مليار دولار في عام 2021، لافتاً إلى أن الإمارات احتلت المركز الثاني أكبر مصدر للبترول ومنتجات النفط إلى الفلبين في 2021.

تثمين

وثمن وقوف دولة الإمارات مع بلاده في الأزمات والكوارث وخاصة دعمها للمتأثرين من بركان مايون الثائر في إقليم الباي في الفلبين، والذي تسبب في أضرار كبيرة بالممتلكات ونزوح آلاف السكان.

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