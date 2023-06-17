نيابة دبي تستقبل وفداً من وزارة الدفاع

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت النيابة العامة بدبي، وفداً من وزارة الدفاع، بهدف تبادل الخبرات والمعارف في الجانبين الفني والتقني وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وكان في استقبال الوفد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس وحدة التدقيق القضائي بالمكتب الفني للنائب العام. وترأس وفد وزارة الدفاع القاضي العقيد الركن خلفان خادم المحيربي، رئيس التفتيش القضائي العسكري، والمقدم الركن فهد محمد الريسي المحامي العام الأول العسكري. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية والذكية لعدد من المبادرات القضائية التي تطبقها النيابة العامة مثل التقاضي عن بُعد والتحقيق عن بُعد والكفالة الذكية وخدمات أخرى تستهدف أطراف الدعوى والمحامين والمتعاملين في سبيل تسريع الإجراءات واختصار الوقت والجهد على جميع الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الربط الإلكتروني والشبكي مع القضاء العسكري وتبادل الصلاحيات وأفضى اللقاء عن خطط لزيادة التعاون المشترك بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

حضر من جانب النيابة العامة المستشار أحمد عبدالله العطار رئيس نيابة بنيابة بر دبي، وجاسم عبدالرحمن محمد مدير إدارة القضايا، وفاطمة أحمد بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات، وأحمد محمد المرزوقي رئيس قسم العناية بالمتعاملين.

وحضر من جانب وزارة الدفاع كل من النقيب المهندس انجود خليفة الكعبي رئيس قسم البرامج والأنظمة، النقيب خليفة محمد الحامدي ركن إدارة، الوكيل ثويني محمد النعيمي فني حاسب آلي، القاضي عبدالرحمن هيكل البلوشي قاضي بمحكمة الاستئناف العسكرية، القاضي هادف علي المنصوري قاضي بمحكمة الجنح العسكرية، ومحمد صالح الجناحي رئيس القلم الجزائي العسكري، والمهندس هيثم علي الزعبي مستشار نظم معلومات.

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