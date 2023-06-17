«كهرباء دبي» تحافظ على متطلبات «الأيزو» في خدمات التقييم

المصدر: دبي - البيان

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حافظ مركز التقييم والتطوير التابع هيئة لهيئة كهرباء ومياه دبي على متطلبات شهادة الأيزو العالمية «10667-1:2020» في تقديم خدمات التقييم، ما يعزز ريادة وتميز الهيئة على مستوى العالم، حيث إن عدداً قليلاً فقط من المؤسسات حول العالم تنجح في الحصول على هذه الشهادة.

يأتي ذلك انسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المتواصلة للاستثمار في كوادرها البشرية ودعم مسيرة التوطين.

وسبق للهيئة أن حصلت في عام 2020 على الشهادة بنسختها السابقة «1:2011-10667»، وكانت أول مؤسسة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة في تقديم خدمات التقييم.

ويعمل مركز التقييم والتطوير على تقييم وتطوير الموارد البشرية، ما يسهم في دعم استراتيجية الهيئة المتمثلة في التحول الذكي في جميع الإجراءات المتبعة واختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف المتاحة، ودعم جهودها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

بيئة عمل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بقدرات منظومة العمل الحكومي في دبي. ونحرص على ترسيخ أسس الرفاه الوظيفي وإيجاد بيئة عمل إيجابية ومرنة ومحفزة، لرفع مؤشرات سعادة الموظفين كافة.

ولا ندخر جهداً لتمكين أبناء الإمارات بالأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والتخطيط الاستشرافي، ليكونوا شركاء فاعلين في استشراف وصنع المستقبل.

وتعتبر الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة. ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3,388 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 1889 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية.

ومن جهته، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «يؤدي مركز التقييم والتطوير دوراً جوهرياً في دعم عمليات الموارد البشرية في الهيئة. ومنذ إطلاقه عام 2016 وحتى الآن، نجح المركز في تقييم ما يزيد على 3,447 مرشحاً لمختلف الشواغر في الهيئة.

إضافة إلى تقييم ما يزيد على 1,437 طالباً تقدموا بطلب الالتحاق بالمنح الدراسية المقدمة من الهيئة، كما تم تقييم ما يزيد على 2,639 موظفاً من مختلف الدرجات الوظيفية لغرض التطوير. ويقوم المركز حالياً بتقييم الكفاءات السلوكية التابعة للهيئة».

مؤهل

يضم مركز التقييم والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني، إضافة إلى كادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة في اختيار المرشحين، إلى جانب المساواة والتقييم المنطقي والشفافية في مدى ملاءمة كفاءات المرشحين للمهام الوظيفية، وذلك بلغات عدة مختلفة.

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