«لقاء من الفضاء» يجمع النيادي مع المواطنين في عجمان 21 الجاري

المصدر: دبي - وام

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أمس، عن تنظيم الحدث السابع ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، يوم 21 يونيو الجاري، داعياً الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال الرابط التالي: «www.mbrsc.ae/events».

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة «لقاء من الفضاء»، ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها.

وسينظّم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في قاعة الإمارات للضيافة بإمارة عجمان، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، على أن تفتح الأبواب الساعة 12:40 ظهراً، في حين سيتم إغلاق أبواب الدخول في تمام الساعة 1:50 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت اللقاءات الـ6 الماضية مع سلطان النيادي، حضور ما يقرب من 6,500 شخص من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب؛ إذ تم تنظيم اللقاء الأول في «دبي أوبرا»، في حين عُقد اللقاء الثاني في متحف المستقبل بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، بينما نُظم اللقاء الثالث في دولة موريشيوس، والرابع في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، والخامس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بينما تم تنظيم النسخة السادسة في إمارة رأس الخيمة.

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