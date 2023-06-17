«إدارة الطوارئ والأزمات» في أبوظبي يسلّم شهادات الامتثال لـ 15 جهة محلية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سلّم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي 15 جهة محلية شهادات الامتثال للدليل الإرشادي لمعايير غرف العمليات للجهات المحلية على مستوى الإمارة، وذلك تقديراً لامتثالها وتطبيقها للمتطلبات والمعايير اللازمة لتعزيز كفاءة غرف عملياتها.

ويأتي منح شهادات الامتثال في إطار جهود المركز لدعم مساعي الجهات الحكومية في تطبيق أعلى المعايير اللازمة لتمكين غرف عملياتها، وتعزيز مستويات جاهزيتها وكفاءتها في الاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم بفاعلية بما يساهم في دعم منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الإمارة.

وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة:

«إن هذا التكريم يأتي انسجاماً مع التزامنا بمواصلة الجهود الرامية لرفع مستويات الجاهزية والاستعداد لإدارة الحالات الطارئة على مستوى القطاع الحكومي في الإمارة، وذلك عبر ضمان امتثال غرف العمليات في مختلف الجهات الحكومية لأفضل الممارسات المعتمدة التي تضمن قدرتها على الاستجابة للطوارئ والأزمات والتغييرات المفاجئة بكفاءة».

وأضاف النعيمي: «نثمن جهود الجهات في تعزيز جاهزية غرف عملياتها، ونحتفي بهم كونهم شريكاً أساسياً في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية وفقاً للمعايير العالمية، إذ يأتي تسليم شهادات الامتثال في إطار مساعينا لإبراز جهود هذه الجهات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة من قبلها بما يساهم في تعزيز تبادل المعرفة بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به لتطبيق المعايير اللازمة للارتقاء بجاهزية غرف العمليات».

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