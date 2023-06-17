«بيئة أبوظبي» تعيد 81 سلحفاة إلى موائلها الطبيعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعادت هيئة البيئة - أبوظبي بالشراكة مع «ذا ناشونال أكواريوم» إطلاق 81 سلحفاة إلى موائلها الطبيعية في منتجع وفلل السعديات روتانا في أبوظبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية الذي يصادف 16 يونيو.

شارك بإطلاق السلاحف الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وعضو مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي، وعدد من أفراد المجتمع.

وقالت الهيئة إنه ومنذ إطلاق برنامج «إنقاذ الحياة البرية» بالتعاون مع ذا ناشونال أكواريوم في أغسطس 2020 تم إنقاذ 800 سلحفاة وإعادة تأهيلها، حيث تم إطلاق 500 سلحفاة في بيئتها الطبيعية ومنذ أغسطس 2022 تم إنقاذ 178 سلحفاة واختيار 81 منها ليتم إعادتها لبيئتها الطبيعية حتى تتمكن من النمو والتكاثر بما يضمن زيادة أعدادها.

وتتم عملية إنقاذ السلاحف من قِبل فريق من الخبراء والمختصين من الهيئة وذا ناشونال أكواريوم بعد التحقق أولاً من صحتها، كما يتم إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على أسباب أصابتها.

واعتماداً على نتائج الفحوصات التي يتم إجراؤها تخضع السلاحف لبرنامج لإعادة تأهيلها في منشأة إعادة تأهيل السلاحف التابعة لـ«ذا ناشونال أكواريوم» حتى تتعافى ثم إطلاقها إلى المياه المفتوحة بهدف ضمان عودتها سالمة إلى بيئاتها الطبيعية.

حرص

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، «نحرص دائماً على إطلاق السلاحف البحرية أكثر من مرة خلال العام حتى تتمكن من العودة إلى موائلها الطبيعية بعد إتمام إعادة تأهيلها، ونعمل بشكل مستمر لإنقاذ السلاحف المعرضة للخطر لإلحاقها ضمن برنامج «إنقاذ الحياة البرية» بالشراكة مع ذا ناشونال أكواريوم فمجرد العثور عليها نولي اهتماماً خاصاً بها لنضمن تعافيها وإعادة تأهيلها بشكل جيد قبل أن يتم إطلاقها، الأمر الذي سيمكنها من البقاء على قيد الحياة في موائلها الطبيعية». وأضافت «تمكننا من إطلاق السلاحف التي تمت إعادة تأهيلها وتم تزويد بعضها بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية مثبتة على قواقعها لمراقبة سلوكها وجمع البيانات عن أنماط حياتها وهجرتها.

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