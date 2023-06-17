اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة: زكاة الذهب والفضة بحسب وزنهما بسعر السوق   

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة مساء أمس اجتماعها الثالث لهذا العام عبر الاتصال المرئي برئاسة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء وعضوية كل من فضيلة الشيخ طالب محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وفضيلة الشيخ المستشار اليدالي الدين، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان البلوشي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي عضو ومقرر اللجنة.

واستعرضت اللجنة جدول أعمال الاجتماع وأقرت الموضوعات المعروضة عليها البالغ عددها 22 ، وأصدرت بشأنها عدداً من القرارات والفتاوى.

كما اطلعت على جهود صندوق الزكاة في الإعداد للحملة الموجهة لأصحاب الحلال؛ للتوعية بزكاة الأنعام، المزمع إطلاقها خلال الأسبوع المقبل، وأثنت على جهود أعضاء اللجنة المساهمين في إعداد الفقرات التوعوية.

ومن بين الفتاوى الصادرة من اللجنة في اجتماعها: حكم زكاة المسكوكات التذكارية من الذهب أو الفضة الصادرة من الجهات الرسمية، التي يشتريها الأفراد بقيمة اسمية للسك مثل: 5000 درهم أو 100 درهم ونحوه، وقد تزيد القيمة إلى 60 ألف درهم، حيث أفتت اللجنة بأنه إذا بلغت هذه المسكوكات من الذهب أو الفضة نصاباً بنفسها أو بما مع مالكها من ذهب أو فضة وحال عليها الحول، فزكاتها تكون بحسب وزنها من الذهب والفضة بسعر السوق يومها، وإذا كانت المسكوكات من معدن آخر غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا اشتريت بنية البيع فتجرى عليها أحكام عروض التجارة، وتزكى بالقيمة السوقية.

كما اطلعت اللجنة على عدد من حالات مستحقي الزكاة المرفوعة للجنة لأخذ الحكم الشرعي في مدى استحقاقها للزكاة، وأصدرت عدداً من الفتاوى الأخرى المتنوعة المحالة للجنة.

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