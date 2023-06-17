«مؤسسة الأوقاف» وغرف دبي تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وغرف دبي أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه بين الجانبين في مجالات العمل الإنساني والنشاط الخيري.

جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي جمع علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، بحضور عدد من المسؤولين ومديري المكاتب التنظيمية من كلا الطرفين، وذلك في مقر غرف دبي.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء العديد من الرؤى والمقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق؛ بهدف إطلاق المبادرات والبرامج المجتمعية المشتركة التي تسهم في دعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وجرى خلال الاجتماع بحث خطط العمل المشتركة لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء والشركات المسجلة لدى غرفة تجارة دبي، ضمن إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، للمساهمة في دعم المشروعات الوقفية والمبادرات الإنسانية، وتعزيز دورها في مجال العمل الإنساني وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية.

وأكد علي المطوع أن اللقاء أفضى إلى نتائج ومخرجات تسهم في دفع عجلة التعاون والتنسيق مع غرف دبي باتجاه إطلاق عدد من البرامج المجتمعية الخيرية التي تعزز التكاتف والشراكات بين الجانبين في مجالات النشاط الخيري والعمل الإنساني بما يتماشى مع القيم المؤسسية الإنسانية المجتمعية في إمارة دبي.

وأشاد محمد علي لوتاه بالدور الذي تؤديه مؤسسة الأوقاف في مجال العمل الإنساني والخيري، معتبراً أن المسؤولية المجتمعية تفرض علينا جميعاً المساهمة بدور فاعل في تعزيز ثقافة العمل الإنساني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز