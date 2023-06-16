نورا المطروشي ومحمد الملا يكملان تدريبات أساسية ضمن برنامج «ناسا» التدريبي

المصدر: وام

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أكمل رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي، ومحمد الملا، عدداً من التدريبات الأساسية ضمن برنامج "ناسا" التدريبي 2021، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشاركت "ناسا" مقطع فيديو يوثق أهم اللقطات في النظام التدريبي الخاص بالمطروشي والملا، ويُظهر مدى المرونة التي يتمتعان بها أثناء خوضهما تحديات متنوعة، من بينها تدريبات البقاء على قيد الحياة في موقع فورت نوفوسيل بولاية ألاباما، إضافة إلى عدد من التدريبات في مختبر الطفو المحايد التابع لمركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

وتم اختيار محمد الملا ونورا المطروشي، رائدي الفضاء في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ضمن برنامج "ناسا" التدريبي لعام 2021، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين تم اختيارهم من بين 120 ألف متقدم من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في تدريبات متقدمة في مركز جونسون للفضاء وسيتخرج جميع المشاركين في البرنامج رواد فضاء مؤهلين للطيران في أوائل عام 2024.

وزار رائدا الفضاء الإماراتيان مؤخرا، مركز مارشال لبعثات الفضاء والتقيا قيادته وتعرفا إلى المهام والبرامج والمشاريع بشكل أعمق وقام بزيارة أيضا لغرفة الفراغ الحراري "V20"، التي تستخدم حالياً لمحاكاة بيئات القمر والتدرب على سيناريوهات الهبوط على سطحه.

يُذكر أن «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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