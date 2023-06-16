النيادي يضرب موعداً من الفضاء مع أهالي عجمان

المصدر: وام

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، اليوم، عن تنظيم الحدث السابع ضمن سلسلة "لقاء من الفضاء"، يوم 21 يونيو الجاري، داعياً الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال الرابط التالي: "www.mbrsc.ae/events".

ودشّن مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة "لقاء من الفضاء"، ليوفر للجمهور فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها.

وسينظّم الاتصال المرئي المقبل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، في قاعة الإمارات للضيافة بإمارة عجمان، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، على أن تفتح الأبواب الساعة 12:40 ظهراً، في حين سيتم إغلاق أبواب الدخول في تمام الساعة 1:50 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت اللقاءات الـ6 الماضية مع سلطان النيادي، حضور ما يقرب من 6,500 شخص من الشغوفين بالفضاء والمهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب؛ إذ تم تنظيم اللقاء الأول في "دبي أوبرا"، في حين عُقد اللقاء الثاني في متحف المستقبل بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، بينما نُظم اللقاء الثالث في دولة موريشيوس، والرابع في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، والخامس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بينما تم تنظيم النسخة السادسة في إمارة رأس الخيمة.

وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية لقرابة 100 يوم، ما يمثل علامة بارزة في مجال استكشاف الفضاء عربيا، وقد باتت مسؤولياته في محطة الفضاء الدولية واسعة ومتنوعة؛ فقد أجرى تجارب علمية، وأعمال صيانة، وساعد في نقل مركبة دراجون الفضائية.

ومن أهم الإنجازات التي حققها النيادي خلال مهمته التاريخية، خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين من "ناسا"، إذ امتدت المهمة لـ7 ساعات ودقيقة واحدة. وكان هدفها الأساسي إنجاز سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تحقق بنجاح.

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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