خالد بن محمد بن زايد يُدشّن المركز الموحَّد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المركز الموحَّد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"؛ لتعزيز رحلة المتعاملين للحصول على جميع الخدمات السكنية تحت سقف واحد، بما يُلبي متطلبات الأُسر المواطنة.

واطّلع سموّه، خلال جولته التفقدية، على خدمات مركز "إسكان أبوظبي"، التابع لهيئة أبوظبي للإسكان، والتي تشمل المنح السكنية، والقروض السكنية، والإعفاءات، وشراء الأراضي السكنية، وخدمات استبدال المنافع السكنية، والخدمات المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "تياسير"، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

ويتزامن افتتاح المركز مع التحديث الجديد لسياسة المنافع السكنية، التي تُسهم في تقديم مزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود، من خلال رفع الحدّ الأدنى للقروض السكنية، واعتماد منحة مسكن جاهز من دون مقابل، وإعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من سداد قيمة القروض السكنية، وإيقاف استقطاع الأقساط الشهرية من ذوي الدخل المحدود، بغض النظر عن تاريخ صدور المواقفة على القرض السكني.

وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن إطلاق المركز الموحَّد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي" يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، وضمان رفاه الأسر المواطنة وتأمين استقرارها الأسري وترابطها الاجتماعي، من خلال توفير مساكن عالية الجودة في أحياء سكنية متكاملة في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح معاليه أن "إسكان أبوظبي" يُسهم في تسهيل إجراءات حصول المواطنين على المنافع السكنية، التي تُلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، قائلاً: "المركز الجديد يتيح الفرصة للفئات المستفيدة للتعرّف على جميع الخدمات السكنية المتاحة تحت سقف واحد، والاستفادة منها بطريقة سهلة وسريعة، ضمن منصة متكاملة".

ورافق سموّه، خلال تدشين المركز، كلّ من معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.

وتعزيزاً للخدمات التي يقدمها مركز "إسكان أبوظبي"، سيتمكّن المستفيدون من الحصول على خدمات المنافع السكنية عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمركز، والذي يتيح في مرحلته الأولى للمتعاملين ممن لديهم طلبات مستحقة معتمدة مُسبقاً استكمال الإجراءات الخاصة بهم للحصول على المنفعة السكنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز