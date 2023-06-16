الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح مغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:42، والمد الثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:54، والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02، والمد الثاني عند الساعة 20:29، والجزر الأول عند الساعة 15:33، والجزر الثاني عند الساعة 03:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 27 80 20

دبي 38 28 85 25

الشارقة 38 27 85 25

عجمان 36 29 80 25

أم القيوين 38 27 80 30

رأس الخيمة 40 28 85 30

الفجيرة 36 27 75 10

العـين 42 28 65 15

ليوا 44 27 40 20

الرويس 40 27 75 15

السلع 41 29 75 20

دلـمـا 39 30 75 20

طنب الكبرى/الصغرى 37 31 70 30

أبو موسى 37 32 70 25.

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