انطلاق فعاليات الدورة 8 من مهرجان الرطب بسوق الجبيل بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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انطلقت صباح أمس فعاليات مهرجان سوق الجبيل السنوي ال 8 للرطب، الذي يستضيفه سوق الجبيل ، وتستمر على مدار 3 أشهر، بمشاركة 8 من أصحاب محلات الرطب و الباعة المتواجدين في السوق ، حيث شهد اقبالاً كبيراً في يومه الأول من الزوار .

وأكد المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل بالشارقة ، أن مهرجان الرطب ينظم سنوياً ، ويشارك فيه عدد كبير من منتجي الرطب الإماراتيين ، حيث أضحى منصة حقيقة للترويج لمنتجاتهم من النخيل ، نظراً لتمع السوق بموقع استراتيجي وإطلالة خلابة على البحر، إلى جانب ما يضمه من مرافق وتسهيلات توفر بيئة رحبة ومريحة، وهو ما شكل عنصر جذب للسياح والزوار القادمين إلى الشارقة و الإمارات ، والذين استمتعوا بمتابعة الفعاليات التراثية التي صاحبت المهرجان في يومه الأول ، حيث شهد اعداداً متزايدة من الجمهور

كما أن المهرجان يهدف إلى الإرتقاء بزراعة النخيل وتعزيز تنافسيتها كجزء من روافد الإقتصاد محلياً ودولياً، حتى أصبحت زراعة النخيل وتصديرها جزءاً لا يتجزأ من روافد الاقتصاد بالدولة .



اقبال



وأضاف أن كافة التمور متوفرة في المهرجان، حيث يوجد أكثر من 30 صنفاً من التمور المختلفة، منها : الخلاص والخنيزي و( عين بقر ) والنميشي والحلاوي والنغال، والرتانا والجبالي وغيرها الكثير، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين ، وتلبي احتياجات جميع المتسوقين من الأفراد والتجار، لما لها من قيمة صحية وغذائية عالية

وبين أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات التي سوف ترافق تنظيم المهرجان، وكشف أن المهرجان العام الماضي حقق نسب مبيعات عالية، ما دعا التجار إلى عرض منتجاتهم في السوق خلال الدورة الحالية.

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