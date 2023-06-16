أنور قرقاش: الدبلوماسية والحوار الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الدبلوماسية والحوار هما الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة مهما بلغ حجمها، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، لروسيا ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف معاليه في تدوينة نشرها عبر «تويتر»، أن قناعات دولة الإمارات العربية المتحدة راسخة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإرساء قواعد النظام الدولي.

حيث دون معاليه: تؤمن الإمارات بأهمية المحافظة على قنوات التواصل، وقناعاتنا راسخة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإرساء قواعد النظام الدولي. من هذا المنطلق تأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا تماشياً مع إيماننا أن الدبلوماسية والحوار هما الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة مهما بلغ حجمها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز