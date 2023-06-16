عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تايلاند

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي دون برامودويناي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى بانكوك.

بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتايلاند وسبل استثمار الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم استعراض جهود البلدين للتواصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أعقاب التوقيع على البيان المشترك في شهر مايو الماضي للإعلان عن إطلاق محادثات بين الجانبين في هذا الشأن.

وبحث سموه ومعالي دون برامودويناي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة ومتطورة مع تايلاند ، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين لديهما الإرادة المشتركة من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنمية تعاونهما المشترك وتأسيس شراكة شاملة تدعم جهودهما التنموية وتطلعاتهما لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص البلدين على تعزيز تعاونهما على الصعيد الاقتصادي وقد تم في هذا الصدد إطلاق العديد من المبادرات ومنها أول مجلس اعمال إماراتي تايلاندي في فبراير 2023.

حضر اللقاء سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وسعادة عبيد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند

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