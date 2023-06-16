رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية.. منوهاً سموه بأهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في سانت بطرسبرغ في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

واستعرض سموه والرئيس الروسي، خلال اللقاء، مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدين الحرص على المضي قدماً في تنمية هذه العلاقات.

من جانبه أكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع جمهورية روسيا الاتحادية ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.

يرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد يضم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.

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