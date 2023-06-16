عاصفة مدارية على السواحل الهندية الباكستانية..ولا تأثير على الدولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بين المركز لوطني للأرصاد في تقريره (11) أن الوضع الحالي للحالة المدارية يشير إلى تشكل ، عند خط عرض 23.5 شمالاً - خط طول 69.9 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 65 إلى 75 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول العاصفة.

ذكر المركز أنه من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، من المتوقع ضعف العاصفة المدارية إلى منخفض مداري – منخفض جوي خلال الـ 12 ساعة القادمة ثم منخفض جوي ثم أنتهاء الحالة المدارية عند اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 40 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 12 كم/ س.

وأشار المركز إلى أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز