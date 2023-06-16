«دبي لرعاية النساء والأطفال» تنظم فعالية تربوية

المصدر: دبي - وام

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نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال فعالية تربوية تحت عنوان «اللطف يجعلنا أقوى» بمشاركة 150 طالباً وطالبة من الفصلين الأول والثاني في «مدرسة نكست جينيريشن».

تهدف الفعالية إلى تعزيز ثقة الطفل بنفسه ورفع تقديره لذاته وتقبل الاختلافات وفهم المشاعر المختلفة.

وقالت شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة إن حماية الأطفال هي أحد أهم المرتكزات والمستهدفات التي تقوم عليها مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال مما يجعل من تعليمهم وتدريبهم على السُلوكيات السوية وسيلة في غاية الأهمية لحمايتهم بما تمثله من درع واقية توفر لهم بيئة آمنة.

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