سلطان المنصوري: إطلاق الجيل الثالث من «دبي 10X» رسالة لإحداث نقلة جذرية في منهجية العمل

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن: «إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لمنهجية جديدة لتنفيذ المشاريع المستقبلية بالإعلان عن الجيل الثالث من «دبي 10X»، هو رسالة من المستقبل للجميع، بضرورة إحداث نقلة نوعية في منهجية العمل وأدواته.

والأهمّ الارتقاء بأسلوب عمل الفرق على مختلف المستويات، بدءاً بقيادتها. ومن يدقق في تفاصيل المبادرة، وهي: منهجية المشروع الحيوي الواحد، والمسؤول الحكومي الواحد، وفريق العمل المشترك بين كل الجهات، يرَ أن قيادتنا الحكيمة تستبق المستقبل بإعادة ابتكار العمل الحكومي، وبنية وتفكير بناء القدرات والموارد البشرية».

علامة فارقة

وأضاف معاليه: «كلّ ما أطلقته دبي في الماضي، كان علامة فارقة، اكتشف العالم دوره في حياة المجتمعات وتغيير الصورة النمطية للعمل الحكومي، فالعمل الحكومي في دبي اليوم، رشيق سريع فعّال وذكي، ورغم ذلك، لا تكتفي قيادتنا بما يتحقق، ولكن تستبق الأحداث باستشراف ما سنحتاجه على المدى الطويل، وهو ما تجسده مقولة سمو ولي العهد: «دبي هي المستقبل، والمستقبل هو دبي».

وأرى أنّه على الجميع تبنّي منهجية تجعل المسرعات و«دبي 10X»، مثالاً يحتذى، نضبط عليه ساعة الإنجاز والتخطيط، لتكون المسرعات فكراً على مساحة دبي كلّها، يتكامل فيها القطاع الحكومي والخاص. هذا النهج يتطلّب منّا بناء جيل من الكفاءات المواطنة، التي تعمل اليوم بأدوات المستقبل، التي تتغيّر كل لحظة».

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