29 قطعة أرض للمتبرعين لبناء المساجد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن خدماتها للمتبرعين ورعاة المساجد خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بتخصيص 29 قطعة أرض لبناء المساجد في إمارة دبي.

وقال خالد سلطان المري رئيس قسم علاقات المتبرعين بإدارة خدمة المتعاملين يأتي ذلك ضمن الخطة الترويجية لإدارة خدمة المتعاملين، التي تعمل نحو تحسين وتسهيل مستوى الخدمات المقدمة لرعاة المساجد والمتبرعين لفئة بناء المساجد، لضمان تحقيق أعلى معدلات مؤشر سعادة المتعاملين لهذه الفئة، ورضاهم الكامل عن الخدمات المقدمة لهم من الدائرة، وذلك بالتنسيق معهم وإعلامهم بتخصيص قطع الأراضي المتوفرة لبناء المساجد في الإمارة، وكيفية طلبها وحجزها والتبرع لبنائها.

وذكر رئيس قسم علاقات المتبرعين أنه تم مسبقاً اعتماد خطة تخصيص الأراضي التي سيتم منحها للمتبرعين خلال العام الجاري 2023 من قبل قطاع شؤون المساجد بالدائرة بالتنسيق مع بلدية دبي، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم تخصيصها من بداية العام حتى الآن 29 قطعة أرض تغطي معظم المناطق والأحياء السكنية الجديدة ومساكن المواطنين على مستوى إمارة دبي.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لبناء المساجد تتراوح ما بين: 999 متراً مربعاً إلى 7286 متراً مربعاً«وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمساجد في المساحات حسب القطعة»من 150 إلى 1300 مصل.

وأوضح أنه بحسب الخطة الترويجية لقسم علاقات المتبرعين سرعة تلبية طلبات المتبرعين سواء بالحضور الشخصي أو بالاتصال بالهاتف، وتتم الإجابة على جميع استفساراته المتعلقة بتخصيص قطعة الأرض، أو طلب بنائها، أو في حال رغب في التبرع المالي فقط، وكذا الرد على استفساره عن المنطقة التي يرغب في بناء المسجد بها، لافتاً في هذا الصدد بوجود ثلاث فئات للمتبرعين هي (الفئة الذهبية والفضية، والبرونزية ) وتصنف حسب تكلفة المساجد وعدد المساجد التي قام المتبرع ببنائها.

وأضاف المري بأن قسم علاقات المتبرعين هدفه الأول هو تقديم خدمات استباقية للمتبرعين، ورعاة المساجد، وإسعاد المتبرع، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الدائرة، فضلاً عن تنفيذ زيارات دورية للمتبرعين ورعاة المساجد وإعداد وإصدار خطابات الشكر والتقدير، وإرسال التقارير الدورية لهم عن حالة المسجد من الناحية الإنشائية، والملاحظات التي بحاجة إلى التعديل عليها بالمسجد، وذلك بهدف تعزيز التواصل ورفع ثقة المتبرع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز