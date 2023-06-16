تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تستضيف اجتماع القادة لمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية

المصدر: دبي - وام

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استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» اجتماع القادة لمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية المنبثق عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي انطلقت عام 2017 بهدف توحيد الجهود وتكامل المشاريع ضمن منظومة حكومية واحدة على المستوى الوطني.

وتضمّن الاجتماع احتفالاً خُصِّص لتكريم عدد من الشركاء الذين ساهموا في تحقيق إنجازات تكاملية ضمن مسار الخدمات الذكية والبنية التحتية 2017 - 2031.

واستعرض المهندس ماجد سلطان المسمار رئيس لجنة الخدمات الذكية والبنية التحتية، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رحلة اللجنة منذ نشأتها، والإنجازات التي تحققت.

وقال المسمار: «لقد كانت مسيرة اللجنة بمثابة قصة نجاح من حيث تنسيق الجهود وروح الفريق الواحد الذي يعمل وفق منظومة وطنية متناغمة تركّز على تحقيق النتائج. ونحن اليوم نقطف ثمار جهودنا الجماعية وإصرارنا على تغليب مبدأ التكامل والترابط لخدمة المتعاملين، ولتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطبيق مبدأ الحكومة الواحدة المتكاملة. لذا، أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة من الحكومات المحلية والاتحادية، وإلى شركائنا في القطاع الخاص».

وأضاف: «نحن نستذكر هذه الإنجازات لنستمد منها الزخم للمرحلة القادمة. ولكي نؤكد أننا اليوم، كما كنا دوماً، فريق وطني واحد متكامل يعمل على تحقيق أهداف رؤية»نحن الإمارات 2031«وفي مقدمتها إنجاز المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عبر تطوير البنية الرقمية، وتعزيز الأداء الحكومي والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية».

إنجازات

وكان إطلاق الهوية الرقمية (UAEPass) من أوائل الإنجازات التي حققتها اللجنة، حيث يزيد عدد المستخدمين المسجلين في الهوية الرقمية اليوم عن 5 ملايين مستخدم، حصلوا على 15.000 خدمة رقمية، إلى جانب توفير 22 نوعاً من المستندات الرقمية الموثوقة الصادرة عن 9 جهات مختلفة عبر المحفظة الرقمية، وتحقيق أكثر من مليون ونصف مشاركة لهذه المستندات بين هذه الجهات باستخدام المحفظة الرقمية.

كما تضمنت إنجازات اللجنة تطوير وإطلاق باقة الخدمات الاستباقية «باشر أعمالك» التي تتضمن 19 خدمة استباقية، وجاءت بعدها منصة التحقق الرقمي، ودعم المبادرات الابتكارية عبر تشريعات المتعامل الرقمي المرنة، ومنها تغيير بعض بنود قانون الشركات، وإصدار قانون «المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة»، والذي يعتبر محطة متقدمة نحو الاقتصاد الرقمي الشامل في دولة الإمارات.

كما أشرفت اللجنة على الخطط التطويرية لمنظومة الهوية الرقمية ومنها تفعيل خاصية بصمة الوجه في الهوية الرقمية، والتوقيع والختم الرقمي، بالإضافة إلى خاصية تسجيل الزوار والشركات، وغيرها.

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