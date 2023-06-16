وزارة الصحة تفتح باب المشاركة في مبادرة «نبراس»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فتح باب المشاركة في مبادرة («نبراس» - رحلتي في عالم أبحاث التمريض والقبالة)، التي أطلقتها، أمس، خلال مؤتمر صحافي، استهدفت من خلالها الكادر التمريضي والقابلات لغايات تعزيز إمكانات الكوادر العاملة في المجال وتطوير السياسات والممارسات الصحية والتمريضية.

واشترطت خبرة لا تقل عن سنتين للراغبين في المشاركة، كاشفة عن منهجية منظمة لتقييم نجاح البرنامج من خلال وضع مؤشرات مختلفة، كعدد الأبحاث ونوعيتها ومخرجاتها، والكفاءة المكتسبة من المشاركة.

استراتيجية

وتحمل المبادرة، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة «فايزر» العالمية للصناعات الدوائية، وتعد إحدى المبادرات التابعة للاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة 2022 - 2026، 6 أهداف رئيسة، يتمثل أبرزها في تمكين الكوادر المستهدفة من تحقيق التميز البحثي ودعم الممارسة القائمة على الأدلة لتوجيه ممارسات التمريض والقبالة.

وتحسين نتائج رعاية المرضى والارتقاء بنظام الرعاية الصحية كنتيجة متوقعة، ومعالجة تحديات الرعاية الصحية عبر البحوث ودعم التوجهات نحو ترجمة البحث إلى ممارسة من خلال نشره والعمل بنتائجه في الممارسات السريرية والتعليم.

وتطوير السياسات لتحسين رعاية المرضى بما يخدم التوجهات الاستراتيجية، مع إيجاد فرص للتعاون مع خبراء البحث العلمي والمؤسسات المعنية بالرعاية الصحية والجمعيات المهنية والجهات الأكاديمية، وتعزيز التطوير المهني.

وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي، رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مهنتي التمريض والقبالة تمثلان ركيزة أساسية في النظام الصحي لدولة الإمارات، موضحة أن المبادرة تأتي تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022 - 2026)، تحت محور «البحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين».

مشيرة إلى أن المبادرة تدعم تنفيذ الدراسات البحثية ذات الأولوية ضمن مظلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، حيث توفر تصوراً واضحاً لتوجيه المبادرات والخطط الوطنية الاستراتيجية.

كما تعكس جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعزيز ثقافة البحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بمكانة التمريض والقبالة في المجتمع، وجذب المواهب المواطنة الشابة من الجنسين للالتحاق بها وتبني مساراتها الإكلينيكية التخصصية، كما تجسد الحرص على دعم الكوادر الصحية وتزويدهم بالمهارات.

وسلطت الضوء على أهداف الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022 - 2026)، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2022، ومنها تعزيز حوكمة مهنتي التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية لضمان ديمومتها.

والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان تخطيط وإدارة القوى العاملة من الكوادر التمريضية والقبالة، والتأكد من ممارسة الكوادر التمريضية مسؤولياتهم بما يتلاءم مع تعليمهم وخبراتهم لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

من جهتها أكدت الدكتورة نادين طرشة، المدير الطبي لشركة فايزر في منطقة الخليج، توجههم الداعم لتطوير السياسات الصحية والتمريضية عالمياً، معربة عن تطلعهم من خلال مبادرة «نبراس» إلى المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة عن طريق دعم استراتيجيات جديدة لتعزيز التعليم ونشر الأبحاث.

برنامج

وتشمل المبادرة تطبيق برنامج وطني للإرشاد في مجال أبحاث التمريض والقبالة، يتضمن فتح باب التقدم لخبراء البحث العلمي في مجال التمريض والقبالة ليكونوا موجهين في البرنامج، إذ يتم اختيارهم بناءً على معايير محددة؛ ومن ثم يخضعون لورشة تعريفية بالبرنامج على مدى ثلاثة أيام.

كما يتضمن إتاحة الفرصة لكوادر التمريض والقبالة لتقديم أفكارهم البحثية كمتدربين، حيث يتم بعد اختيار الأفكار الملائمة تحديد موجه لكل متدرب.

ووضع خطة الإرشاد والفترة الزمنية المتفق عليها، ضمن منصة إلكترونية متكاملة، ليختتم البرنامج بتكريم المشاركين، وعرض إنجازاتهم ومخرجات دراساتهم البحثية، والعمل على نشرها وإصدار تقرير شامل بشأنها. يذكر أن عدد العاملين المسجلين في الإمارات، تبعاً لتقرير الحساب الوطني للقوى الصحية، يقارب 59 ألفاً من الكوادر التمريضية من 2019 إلى 2020.

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