تعاون بين «صحة أبوظبي» ومركز الأمراض الجينية

المصدر: (أبوظبي - وام )

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وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للأمراض الجينية التابع لمؤسسة (ماس جينيرال بريغهام) الأمريكية من أجل العمل جنباً إلى جنب لتطوير أبحاث وابتكارات علوم الحياة. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023. وتركز الاتفاقية على الأبحاث السريرية والانتقالية وبناء الكفاءات وتبادل المعرفة حول أحدث التقنيات وتسويقها).

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المشتركة بين دولتي الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لتسريع وتيرة الاكتشافات العلاجية الجديدة للأمراض الجينية.

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