92.30 % جاهزية الابتكار في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، أن منظومة وجاهزية الابتكار في شرطة دبي تعد أحد أهم الممكنات الرئيسية والداعمة لمنظومة العمل الشرطي، وإن ما حققته وتحققه شرطة دبي في مجال الابتكار يعد مدعاة للفخر، مشيداً بالجهود المتميزة من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في قيادة الابتكار بشرطة دبي بصورة ريادة تعكس المستوى المتقدم لشرطة دبي في كل المجالات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سيف محمد بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة.

والعميد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالوكالة، والعقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة لشؤون الإدارية، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

وبدأ اللواء طيار أحمد بن ثاني، بتفتيش الطابور العام، ثم تجول في مختبر الابتكار، واطلع على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الابتكار في شرطة دبي، والخطط المستقبلية، والشراكات المتنوعة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

مؤشرات

واطلع اللواء ابن ثاني، على عرض يوضح تحليل المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، ونسبة الإنجاز للعام 2022 في المؤشرات البالغ عددها 65 مؤشراً، منها مؤشر نسبة جاهزية الابتكار على مستوى شرطة دبي الذي بلغ 92.30 % من المستهدف البالغ 92 %، ونسبة الرد على المراسلات الداخلية والخارجية التي بلغت 99.75 % من المستهدف 92 %، ونسبة إنجاز خدمات السفر وشؤون العلاج في الوقت المحدد، حيث تم تحقيق 97.91 % من المستهدف 92 %.

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