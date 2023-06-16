إطلاق منتدى المتميزين في محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق قسم التميز في محاكم دبي منتدى المتميزين في دورته الثانية، وذلك بجمع الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2022 من مختلف الدوائر الحكومية، ليجتمعوا تحت سقف واحد، للمشاركة بحواراتهم، والاستفادة من تجاربهم بشكل أوسع وأحدث، للمضي قدماً نحو برامج التميز بشتى أنواعها، وخصوصاً برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وأكد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي أن منتدى المتميزين يمثل منصة حكومية للاحتفاء بالتميز، وفرصه ذهبية لاستعراض عدد من القصص لنجاح الجهات والموظفين الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ولتحفيز الكوادر الوطنية الحكومية على الاستمرار في التميز.

وتعزيز ثقافته ليصبح منهجاً وثقافة عمل يومية، وتحفيز روح المبادرة لدى الموظفين والجهات الحكومية، لتطوير ممارسات التميز، وتحويلها إلى ثقافة مستدامة، لتقديم أفضل الخدمات في العالم.

كما تم خلال المنتدى عقد جلسة حوارية، أدارها خالد المرزوقي رئيس قسم الكاتب العدل، وتحدث فيها كل من، زينب البلوشي من محاكم دبي الفائزة بفئة الموظف الإداري، وراشد كرمستجي من هيئة السياحة الفائز بفئة إسعاد المتعاملين، وعائشة الرميثي من هيئة كهرباء ومياه دبي الفائزة بفئة الموظف الشاب.

ولفت إلى أنه في عام 2020 اقتصر منتدى المتميزين في دورته الأولى على تنسيق جلسات حوارية مع الموظفين من محاكم دبي، الذين فازوا في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز منذ انطلاقه، لفتح باب الحوار والأسئلة من قبل المرشحين للفائزين، الذين كانوا في يوم من الأيام في المكان نفسه، وتعرضوا للموقف نفسه، وليشاركوا زملاءهم شعور الفوز، لتحفيزهم للاستمرار في التميز والمضي قدماً نحو البرنامج، لما فيه من صقل مهارات وصنع القادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز