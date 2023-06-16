دورة في التعامل الأمثل مع ضحايا الاتجار بالبشر

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت شرطة دبي ممثلة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دورة للتعامل الأمثل مع ضحايا الإتجار بالبش.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أهمية التعريف بالتعامل الأمثل مع ضحايا الإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية، وخطط المؤسسة الرامية دوماً إلى التطوير والتحديث، من خلال تبادل الخبرات والتواصل مع الشركاء.

وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال مدير المركز أن الدورة تأتي ضمن الخطة السنوية للتدريب، والتي ينفذها المركز، بالتعاون مع الشركاء ومنهم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، التي تلعب دوراً مهماً في رعاية ضحايا هذا النوع الجرائم.

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