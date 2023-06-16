وزيرة بحرينية تشيد بالنموذج الإماراتي في التنافسية والإحصاء

المصدر: دبي - البيان

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زارت نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تعرفت على النموذج المبتكر الذي طورته حكومة دولة الإمارات في مجالي التنافسية والإحصاء.

والتقت نور الخليف خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي.

والكوادر القيادية في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتعرفت على أهداف المركز ورسالته ونموذج عمله ومبادراته الهادفة لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً في مختلف مؤشرات التنافسية، ودوره في توفير البيانات والإحصاءات والدراسات العلمية الداعمة لمبادرات ومشاريع حكومة دولة الإمارات.

نموذج متميز

وأشادت بالنموذج المتميز الذي طورته دولة الإمارات في العمل الحكومي عموماً، وفي مجالي التنافسية والإحصاء خصوصاً، وأثنت على جهود المركز وإنجازاته، مؤكدة أن حكومة الإمارات تمثل نموذجاً للريادة في مختلف مجالات العمل في المنطقة والعالم.

ركيزة عمل

وأكد عبد الله ناصر لوتاه أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بمحورية الشراكة في تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية، وتتبنى نموذجاً للتعاون الدولي الإيجابي يتمثل في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عام 2018.

وأصبح بعد خمس سنوات من إطلاقه، من أكبر مبادرات بناء الشراكات المعرفية عالمياً، بضمه 30 دولة في 5 قارات تغطي مختلف أنحاء العالم، تتشارك معها دولة الإمارات أفضل نماذج العمل الحكومي التي طورتها على مدى السنوات الماضية.

وقال إن ملف التنافسية والإحصاء يمثل ركيزة مهمة في نموذج عمل حكومة دولة الإمارات، ومحركاً أساسياً لجهودها بتنفيذ الرؤى المستقبلية للقيادة، التي تركز على تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية، ومشاركتها الفاعلة في قيادة الركب العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض فريق عمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دور المركز في المساهمة في ترجمة توجهات قيادة دولة الإمارات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا ومحاور مئوية الإمارات 2071 التي تركز على الوصول بالدولة إلى المركز الأول عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

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