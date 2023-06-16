33.6 ألف مركبة خضراء في دبي حتى نهاية الربع الأول

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف المجلس الأعلى للطاقة في دبي لـ«البيان» أن إجمالي عدد المركبات الخضراء الكهربائية والهجينة في دبي بلغ 33 ألفاً و636 مركبة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن المجلس يستهدف رفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشتريات الجهات الحكومية السنوية من المركبات إلى 10 % على الأقل حتى نهاية عام 2024، على أن تصل هذه النسبة إلى 20% من بداية 2025 وحتى نهاية 2029، و30% من بداية عام 2030، وتنطبق هذه النسب على السيارات المشتراة والمؤجرة.

وذلك وفقاً للتوجيه رقم «2» لعام 2020، الذي أصدره المجلس الأعلى للطاقة، ويتضمن تحديث أهداف مبادرة التنقل الأخضر لزيادة أعداد المركبات الحكومية الكهربائية والهجينة.

جهود

وأضاف أن ارتفاع عدد المركبات الخضراء في إمارة دبي يترجم الجهود المستمرة للمجلس وهيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

مبادرة

وأوضح معاليه: في هذا السياق جاء إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي عام 2015 مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، لتحفيز اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، بهدف تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات.

ووفرت هذه المبادرة أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة.

وقال: أهم ما يميز المركبات الكهربائية تحقيق وفورات مالية في تكلفة الوقود على المتعاملين، بما يعادل 73%، إذ تعتمد تكلفة شحن المركبة الكهربائية على الطاقة الكهربائية المطلوبة لشحن بطارية المركبة، ويعتمد ذلك على سعة البطارية واستخدام السائق لها.

وبلغ عدد العمليات التي سجلتها مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» حتى عام 2022 أكثر من 720 ألف عملية تم رصدها من خلال استخدام محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة من خلال 9653 مركبة كهربائية مسجلة في المبادرة.

بينما زودت الهيئة من خلال المبادرة ما يزيد على 13,264 ميغاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015، ما أسهم في قطع ما مجموعه 66,322,543 كيلومتراً باستخدام المركبات الكهربائية.

وبغية توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي حرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية قوية والعديد من الميزات، من خلال شبكة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.

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