ملتقى يناقش أفضل ممارسات سعادة الموظفين في دبي

المصدر: دبي- البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الدورة الثانية من ملتقى عام 2023، الذي ركز على أفضل الممارسات في سعادة الموظفين في حكومة دبي، بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية في دوائر الإمارة.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن السعادة في بيئة العمل تشكل أحد مقومات النجاح والتميز التي تسعى إليها الإمارات، إذ تحرص على تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، والإيجابية في الجهات الحكومية.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على المحافظة على بيئة عمل صحية وسعيدة في الدوائر الحكومية، وإسعاد الموظفين وتعزيز تفاعلهم بهدف زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات عالية المستوى، تماشياً مع رؤية دبي.

مبادرات وبرامج

وأوضح أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تمكين موظفي حكومة دبي، وإسعادهم ورفع مستويات الرضا والتناغم الوظيفي لديهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار عندهم.

وقالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السِّياسات والبرامج في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، إن حكومة دبي تحرص على تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، والآثار الإيجابية لهذه البيئة في الكفاءة والأداء وإنتاجية الموظفين.

وناقش المشاركون في الملتقى أفضل الممارسات في سعادة الموظفين في حكومة دبي، حيث قدم الدكتور هزاع خلفان النعيمي، منسق عام برنامج دبي للتميز الحكومي عرضاً حول:

كيف نضمن ريادة مواردنا البشرية، فأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» هي القوة المحركة لتطوير الأداء الحكومي في دبي، وأن برنامج دبي للتميز الحكومي يعد أول برنامج للتميز الحكومي في العالم.

ويهدف لتحقيق الريادة لحكومة دبي من خلال التميز والابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع الحكومي، وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة على التميز والابتكار والجاهزية للمستقبل.

مفهوم السعادة

واستعرض الدكتور هزاع خلفان النعيمي، كذلك دراسة سعادة الموظفين لحكومة دبي، والتي تهدف للارتقاء ببيئة العمل في الجهات الحكومية بإمارة دبي، وتعزيز مفهوم السعادة والرفاه الوظيفي، وقياس مدى سعادة الموظفين في كل جهة حكومية.

زوايا جديدة

أما الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، فقد استعرض خلال محاضرته أمام المشاركين في ملتقى الموارد البشرية، كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «تأملات في السعادة والإيجابية»، والذي تناول فيه سموه مفهومي السعادة والإيجابية من زوايا جديدة.

وسلط الضوء على رؤية القائد في السعادة والإيجابية، وعرض لكافة الجوانب المتصلة بهذه الرؤية، وتناول عدداً من الدروس المستفادة، وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد استطاع في كتاب «تأملات في السعادة والإيجابية»، أن يحدد المعالم الأساسية على طريق السعادة والإيجابية لكافة المسؤولين في الجهاز الإداري بالدولة .

وقال كلير بوسك، وهي خبيرة عالمية في تجربة العملاء، وحائزة على جوائز عالمية إن القادة تقع على عاتقهم المسؤولية بنسبة 89% في توفير بيئة عمل آمنة وإيجابية، وأن ما يزيد على 98٪ من الموظفين الأكثر تفاعلاً يرون أن مكان عملهم يساعدهم على الشعور بالانتماء إلى شركتهم وثقافتها.

بيئة العمل

كما تم خلال الملتقى تنظيم حلقة نقاشية بعنوان: كيف يمكن لحكومة دبي إسعاد الموظفين، شارك فيها: أحمد الكندري، مستشار أول، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمقدم محمد مهدي العسماوي، رئيس قسم السعادة والإيجابية في شرطة دبي، ومريم المالح، رئيس قسم السعادة وجودة الحياة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.

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