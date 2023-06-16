صقر غباش يبحث العلاقات البرلمانية مع تايلاند وتنزانيا

المصدر: مراكش - وام

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التقى معالي صقر غباش - رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور بورنبيتش ويتشولتشي - رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند على هامش مشاركته في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان «العمل معاً من أجل مستقبلنا المشترك»، الذي يعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.حضر اللقاء الدكتور طارق حميد الطاير.

وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان مملكة تايلاند والتأكيد على أهمية تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية وأفضل الممارسات، وتبادل وجهات النظر، والآراء، والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة، والتعاون بين المجلسين في المحافل الإقليمية والدولية كالجمعية البرلمانية الآسيوية، والاتحاد البرلماني الدولي سيما فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

وقدم معالي صقر غباش دعوة للدكتور بورنبيتش ويتشولتشي- رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين المقام على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

بدوره أكد الدكتور بورنبيتش ويتشولتشي- رئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة وخاصة البرلمانية. كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة تولييا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة.حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وسارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

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