تنسيق بين «تنمية المجتمع» ومدينة إكسبو لإعداد المتطوعين لـ«كوب28»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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تعقد إدارة التلاحم المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع بدبي اجتماعات تنسيقية مستمرة مع مدينة إكسبو دبي من أجل تحضير المتطوعين لمؤتمر المناخ الدولي «كوب28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وقال أحمد لوتاه، مدير إدارة التلاحم، إن الهيئة تنظم باستمرار دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل وتدريب المتطوعين لتعريفهم بالمهام الموكلة إليهم، بما يتيح لهم تقديم الخدمات المتوقعة منهم بكفاءة عالية، ويتطلع المتطوعون لتقديم صورة مشرقة في المؤتمر، تعكس صورة المجتمع الإماراتي وتقدم لمحة عن موارده البشرية التي تعد أبرز مقومات التنمية المستقبلية.

وأشار إلى أن عدد الجهات التطوعية المنضمة إلى البرنامج ارتفع خلال العام الجاري؛ ما يسهم بشكل كبير في تنويع الفرص التطوعية المطروحة، وتوسيع المجال أمام المتطوعين للمشاركة في فعاليات ومبادرات مختلفة.

وأكد أن أبناء الإمارات يشكلون الغالبية من بين المسجلين في برنامج دبي للتطوع، تليهم الجاليات العربية ثم الآسيوية، لافتاً إلى أن وجود منصة موثوقة تنظم العلاقة بين الجهات التطوعية والمتطوعين وتقيس أثر المبادرات التطوعية أسهم بشكل كبير في زيادة عدد المبادرات التي طرحتها الفرق التطوعية.

وأشار إلى أن تطبيق دبي للتطوع يوفر العديد من المزايا للمتطوعين، منها إمكانية إدارة الفعاليات التطوعية، وتنظيم حضور وانصراف المتطوعين واحتساب الساعات التطوعية، وإدارة وتنظيم أجندة المتطوعين، وإنشاء وإدارة فرق العمل، وتسجيل المتطوعين الجدد، واستخراج الموافقات المطلوبة، واستقبال الملاحظات والاقتراحات والتفاعل معها.

وقال إن الهيئة وضعت خطة عشرية بدءاً من العام الجاري لتعزيز العمل التطوعي في الإمارة للسنوات العشر المقبلة تتضمن مجموعة من المبادرات تحت مظلة مبادرة «نشر ثقافة التطوع»، تشمل العديد من المحاور، من ضمنها التطوع التخصصي، والتطوع للمؤسسات التعليمية.

وأضاف أن هذه الخطة التي ستستمر حتى العام 2030، وسيتم تحديثها بشكل سنوي، ستركز على التطوع التخصصي عبر تنظيم عدد من ورش العمل في عدد من الجهات والمؤسسات التعليمية لنشر ثقافة التطوع وأهميته.

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