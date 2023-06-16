«10X» أطلقها محمد بن راشد لتكون دبي أفضل مدن العالم

المصدر: دبي- البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «دبي 10X» في عام 2017، بهدف إحداث تأثير إيجابي في حياة أفراد المجتمع في دبي، وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة، وإيجاد حلول للتحديات المصاحبة لها، تسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية، كوجهة عالمية لتصدير النماذج والأساليب المبتكرة في العمل الحكومي.

فضلاً عن تشجيع مختلف الجهات الحكومية في دبي، على تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول، ضمن إطار مشترك، هدفه تقديم وإطلاق مبادرات مشتركة في ما بينها، تشمل جميع القطاعات الأساسية التي تمس جودة حياة الإنسان، بما في ذلك: السياحة والاقتصاد والأمن والسلامة والإعلام والصحة والطوارئ والحياة المجتمعية والبنية التحتية والاستدامة والتعليم وغيرها.

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