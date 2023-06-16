سعود بن صقر: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم

المصدر: سانت بطرسبرغ - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة.

جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها سموه، في الجلسة الافتتاحية في «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، الذي تشارك فيها الدولة ضيف شرف الدورة الحالية.

وقال سموه في كلمته: «نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أشكر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والحكومة الروسية لدعوتهم الكريمة لدولة الإمارات للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ضيف شرف الدورة الحالية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الذي يرأس وفد الدولة إلى المنتدى، «إن وفداً كبيراً من دولة الإمارات يشارك في المنتدى، وكلنا أمل وثقة في أن تسهم هذه المشاركة في تطوير العلاقات والتعاون، وسنواصل في دولة الإمارات من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، العمل على بناء المستقبل الذي يقوم على العلوم والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا وسنستفيد معاً من الفرص الموجودة خدمة لأهداف التنمية المستدامة».

جهود

وأكد سموه: «أنه في ظل التحديات العالمية التي تتطلب مزيداً من التعاون والتكامل، خاصة في المجالات المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة، وفي سياق الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، تتضافر في بلدي دولة الإمارات الجهود الساعية إلى زيادة الازدهار، وتعميق الاستقرار ».

ونوه سموه في كلمته بأن الإمارات ستستضيف خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، موضحاً أن الدولة تهدف من خلال استضافتها المؤتمر إلى تسريع العمل المناخي للوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالحد من الاحتباس الحراري.

وأكد سموه ثقة الإمارات بأن «COP28» سيكون واحداً من أهم الأحداث التي تستضيفها الدولة فهو يوفر منصة للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق الهدف العالمي وتجسيد التعهدات المناخية، خاصة تلك التي جرى إقرارها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

وكان سموه قد افتتح أمس، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023».

وأكد سموه في كلمة له خلال افتتاحه الجناح، أن مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحالية من المنتدى، تأتي انطلاقاً من حرصها على استشراف سبل جديدة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف دول العالم.

وأوضح سموه أن جناح الدولة في هذا المنتدى، هو نموذج مصغر، ومثال على تجربة الدولة الرائدة في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والأعمال، إضافة إلى تجسيده ملامح هذه التجربة في الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة، وأهمها الموارد البشرية.. وقال سموه إن الإنسان أساس التنمية المستدامة، وسعادته ورفاهيته هي الهدف الأسمى لدينا.

وأضاف سموه: «نفخر في الإمارات بأن تجربتنا لا تقاس بالزمن، بل بالإنجاز، فثقافة عملنا هي النوع، وليس الكم.. التميز والابتكار، مع الحفاظ على القيم والهوية».

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