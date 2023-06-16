عبدالله بن زايد: علاقات صداقة متميزة تجمع الإمارات وماليزيا

المصدر: كوالالمبور - وام

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استقبل السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لماليزيا وشعبها التقدم والازدهار، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

وحمل الملك سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات الرخاء والازدهار، مؤكداً العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وماليزيا في المجالات كافة بما يدعم رؤى وتطلعات البلدين التنموية. كما بحث اللقاء مخرجات زيارة العمل التي قام بها السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، إلى دولة الإمارات شهر فبراير الماضي، والزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى ماليزيا الشهر الماضي، ودورهما في تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وماليزيا وقيادتيهما، مشيراً إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين تشكل دفعاً قوياً لمسار تعزيز التعاون الإماراتي الماليزي في القطاعات كافة.

آفاق

من جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لماليزيا وشعبها التقدم والرخاء، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الماليزية تشهد زخماً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة المشتركة من البلدين وقيادتيهما في المضي قدماً بهذه العلاقة نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على الصعد كافة.

من جانبه، رحب أنور إبراهيم بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .

وأكد رغبة بلاده في تطوير وتنمية التعاون الثنائي والشراكة مع دولة الإمارات، مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين وقيادتيهما.

تعاون

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، السناتور الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالامبور.وناقش سموه، ووزير خارجية ماليزيا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مجالات عدة، منها الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والطاقة، والمناخ، كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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