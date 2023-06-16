«إمباور» تنظم حملة تبرع بالدم لتعزيز ثقافة التطوع

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع «مركز دبي للتبرع بالدم» بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وذلك لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وفضيلة الإيثار والتكافل بين موظفي المؤسسة الذين هم جزء من نسيج المجتمع. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام حيث أقيمت فعالياته لهذا العام تحت شعار «تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيراً».

وتهدف الحملة إلى دعم أهداف منظمة الصحة العالمية، وتحقيق رؤية ونهج الإمارات في بناء مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة. نجحت المؤسسة في إتمام حملة التبّرع على أكمل وجه، حيث شملت الحملة عدداً من موظفيها وعدداً من المتبرعين المسجلين مسبقاً. وحرصاً من المؤسسة على توفير الرعاية التامة للمتبرعين تم توزيع الوجبات الغذائية لهم وتقديم الراعية اللازمة لسلامتهم.

أهداف

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، تأتي حملة التبرع بالدم في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية التي تنتهجها «إمباور» وإيماناً بأهمية تعزيز وغرس ثقافة التبرع بالدم لما فيها من مساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين وبما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

يذكر أن إمباور قد أولت اهتماماً خاصاً بإقامة حملات التبرع بالدم على مدى عقود من الزمن، ولاسيما خلال فترة الجائحة وما فرضته من أوقات عصيبة. وسبق للشركة تنظيم حملات تبرع بالدم.

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