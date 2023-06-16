أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين تطلق برنامجاً صيفياً

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

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كشفت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، عن إطلاق برنامجها الصيفي، تحت شعار «روافد الإبداع والابتكار» من 4 يوليو حتى 28 أغسطس 2023، الذي سيحتضن مختلف الفئات العمرية في 19 ورشة وبرنامج في مختلف المجالات، ويستهدف الأطفال من مرحلة الروضة وحتى الثانوية.

وأكدت سمية عبدالله حارب السويدي مؤسس ومدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، أن الأكاديمية تسعى لدعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين بناءً على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، مشيرة إلى أن الأكاديمية تهتم ضمن خططها الاستراتيجية تفعيل 6 مجالات مختلفة في البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار والمجال الأدبي والعلمي والمهارات الحياتية، لتشكل نواةً وملاذاً للموهوبين والمبتكرين في إمارة رأس الخيمة.

وأضافت: يأتي البرنامج الصيفي ضمن خطة محكمة ومدروسة شملت على التنوع في اختيار الورش والبرامج وباختيار خيرة المدربين بهدف خلق بيئة متفردة لتطوير وصقل مهارات المشاركين وتنمية إبداعاتهم وهواياتهم والكشف عن مواهبهم، وإبراز أدوارهم الفاعلة وتعزيز جهودهم وإكسابهم المهارات المتنوعة العلمية والعملية.

وأشارت إلى أن البرنامج الصيفي سيضم مجموعة متنوعة من الباقات شملت براعم المستقبل في ورش للرسم والتفكير الابداعي والرياضيات والرياضة ثم باقة لرواد الإبداع شملت اكتشاف المسرح والبرمجة واللغات والتصميم ثم باقة نخبة المستقبل وشملت مهارات التشكيل والخط العربي والبرمجة وصناعة المقاطع المرئية.

وأكدت السويدي، في خطوة رائدة تتابع الأكاديمية خطواتها نحو الإبداع والابتكار في طرح البرامج المواكبة لاستشراف المستقبل والتطوير لتعلن وبالتزامن مع البرنامج الصيفي عن إطلاق برنامج «مبرمج رأس الخيمة».

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