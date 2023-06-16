شرطة الشارقة تطلق حملة «جدد مركبتك»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد العقيد خالد محمد الكي مدير دائرة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة تحت شعار «جدد مركبتك»، التي تم إطلاقها، صباح أمس، وبـ 3 لغات، العربية، والإنجليزية، والأوردو، وتستمر 3 أشهر، تستهدف أصحاب المركبات المنتهية التجديد، لتوعيتهم بخطورة قيادة مركبة منتهية الصلاحية، لما تسببه من حوادث مرورية، يروح ضحيتها أبرياء.

وأوضح أن الحملة تستهدف تعريف السائقين بأماكن فحص المركبات، والتي تجاوز عددها 18 مركزاً للفحص الفني في مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، كما تم خلال الحملة إعلام السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز