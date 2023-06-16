أكاديمية الإعلام الجديد.. 3 سنوات تأثيراً في المشهد الإعلامي

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت أكاديمية الإعلام الجديد؛ أول أكاديمية في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، احتفالاً بمرور 3 سنوات على إطلاقها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الـ15 من يونيو 2020.

حضر الحفل الذي استضافه متحف المستقبل في دبي، عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وممثلو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمؤثرين في الإمارات والوطن العربي، وعدد من الشركاء.

واستقطبت برامج وورش الأكاديمية أكثر من 60 ألف منتسب استفادوا من 3.2 ملايين دقيقة تعليمية، فيما حصدت المواد الإبداعية الخاصة بصناع المحتوى الحصريين بالإضافة إلى المحتوى الخاص بالأكاديمية أكثر من 1.701 مليار مشاهدة.

وألقت عالية الحمادي كلمة رئيسية خلال الحفل أكدت فيها أن رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألهمت الأكاديمية بابتكار أفضل الأساليب الإعلامية وأجداها لتعريف العالم بقصة الإمارات وتجربتها وإسهاماتها الحضارية، حيث أسهمت الأكاديمية في إحداث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي المحلي والعربي لقدرتها على إعداد وتأهيل مؤثرين إماراتيين وعرب بشكل احترافي.

وقال حسين العتولي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد بالإنابة: استثمرت أكاديمية الإعلام الجديد في مستقبل الأجيال الجديدة في دولة الإمارات والمنطقة العربية، عبر برامج هادفة تجمع بين المعرفة وتحليل البيانات، بهدف تأهيل صناع محتوى هادف قادرين على إيصال رسالة الإمارات الحضارية إلى أبعد مدى، والمساهمة الفعالة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.

نمو

وبلغ معدل نمو المتابعين لكل صانعي المحتوى من منتسبي الأكاديمية على وسائل التواصل خلال 3 سنوات نحو 1175 %، بإجمالي عدد متابعين بلغ أكثر من 15 مليون متابع لجميع صناع المحتوى الحصريين والذين حققت موادهم الإبداعية أكثر من مليار مشاهدة.

وعلى مستوى التدريب والتعليم، شارك أكثر من 60 ألف منتسب من 47 دولة فيما يزيد على 55 برنامجاً وورشة تدريبية قدمتها الأكاديمية بواقع 3.2 ملايين دقيقة تعليمية، كما قدمت الأكاديمية خدماتها التدريبية لأكثر من 180 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، كما استقطبت برامجها أكثر من 500 من قيادات قطاعات الاتصال والتسويق في المؤسسات الحكومية.

مكانة

وفي إطار سعيها لترسيخ محتوى رصين، يسهم في مسيرة التقدم، ويعزز مكانة دولة الإمارات الريادية كأرض للمواهب والمبتكرين ومركز عالمي لصناعة الإعلام الهادف واستقطاب المؤثرين العالميين، نظمت الأكاديمية العام الماضي «مؤتمر المليار متابع» بمشاركة أكثر من 100 شخصية من المؤثرين من كل أرجاء العالم.

استراتيجيات

وتقدم أكاديمية الإعلام الجديد محتوى رقمياً تعليمياً وترفيهياً متنوعاً وهادفاً، يعتمد استراتيجيات مبتكرة ذات محتوى عالي الجودة، لخلق تأثير حقيقي يتجاوز الأرقام. ويعتبر برنامج «الدحيح» الذي حقق نحو 329 مليون مشاهدة ويقدمه أحمد الغندور، أحد أبرز البرامج التي تنتجها الأكاديمية.

فيما تدور فكرة برنامج «مرسال» الذي يقدمه المنشد مصطفى عاطف وحقق أكثر من 19 مليون مشاهدة حول تعزيز ملَكة التأمل لدى الشباب العرب. في حين يعطي برنامج النيرد العربي لمقدمه علي السالمي، والذي حقق 14 مليون مشاهدة، تفسيرات غير مسبوقة لكل ما يتعلق بالعلوم والفيزياء فيما يستعرض برنامج «بوكافيين»، الذي يقدمه ناصر العقيل وحقق في موسمه الأول نحو 11 مليون مشاهدة، ملخّصات الكتب بأسلوب مثير للاهتمام.

كفاءة

وتدشن أكاديمية الإعلام الجديد هذا العام النسخة الرابعة من برنامج «فارس المحتوى»، الذي استقطب في دوراته الثلاث الماضية أكثر من 4 آلاف شخص سجلوا في البرنامج، حيث جرى اختيار 150 صانع محتوى من 12 جنسية تم تدريبهم على صناعة المحتوى في 16 قطاعاً مختلفاً. في حين يستهدف برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، الذي يأتي ثمرة تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية الإعلام الجديد، رفع وتعزيز وتنمية مهارات وأدوات مسؤولي التواصل الرقمي وزيادة كفاءة المسؤولين عن التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية.

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