بلدية العين تطلق حملة «السلامة في الحر»

المصدر: العين - وام

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أطلقت بلدية مدينة العين، بالتعاون مع «مركز أبوظبي للصحة العامة»، حملة «السلامة من الحر»، للعاملين في الأماكن المكشوفة، خلال فترة الصيف، وذلك بالتزامن مع حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12:30 ظهراً، حتى الساعة 15:00، يومياً، اعتباراً من يوم أمس، حتى 15 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتهدف الحملة، إلى رفع مستوى الوعي العام بالمتطلبات الخاصة بتطبيق معايير السلامة في الحر، وحماية العمال من أخطار التعرّض لأشعة الشمس، في أشهر الصيف، مع توعية العاملين بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، وذلك للحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين في مواقع العمل المكشوفة.

وقالت الدكتورة غوية النعيمي، رئيسة قسم التوعية والتواصل في إدارة البيئة والصحة والسلامة لقطاع تخطيط المدن: إن الحملة تستهدف العاملين في الكيانات والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وفي مواقع مشاريع البناء، بمختلف مناطق مدينة العين.

وأضافت، أن الحملة تشمل زيارات لتثقيف العمال، وأصحاب العمل، بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفهم وتنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري، وذلك لوقاية العاملين من مخاطر العمل تحت أشعة الشمس، عند ارتفاع درجات الحرارة، خلال وقت الظهيرة.

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