المطروشي والملا يستعدان لمهمات فضائية مستقبلية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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أكد سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائدي الفضاء الإماراتيين نورا المطروشي ومحمد الملا، سينهيان تدريباتهما نهاية العام الجاري، التي انطلقت بداية العام الماضي في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، مبيناً أنه سيتم حينها التجهيز لبدء مهمات مستقبلية.

تدريبات متقدمة

وواصل رائدا الفضاء، خلال الـ18 شهراً الماضية، تدريباتهما المتقدمة، وذلك لتأهيلهما ضمن الدفعة الـ 23 في «ناسا»، بمشاركة 10 رواد أمريكيين، والتي تتضمن إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والبقاء فيها لفترات طويلة، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارجها، والتعامل مع عدد من أنظمتها الرئيسية، بالإضافة إلى سبل التحكم بالروبوتات.وتعرف الملا والمطروشي خلال فترة تأهيلهما في على العديد من المعارف والعلوم المتخصصة، شملت علوم الديناميكا الهوائية والفيزياء، ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، وكيفية الاتصال بالرواد في الفضاء، وأهمية الأجهزة في محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن دراسة كيفية عمل محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، والاطلاع على علوم مختلفة أخرى.

علوم الجيولوجيا

كما تدرب الرائدان على علوم الجيولوجيا، التي ركزت على التضاريس المتنوعة للكرة الأرضية والقمر، وذلك في إطار تأهيلهما استعداداً للرحلات المستقبلية لاستكشاف الفضاء، فضلاً عن تدريبات السير بالفضاء، والتي تم تنفيذها في مختبر الطفو المحايد بمركز جونسون للفضاء، حيث يتم استخدام هذا المختبر لتطوير إجراءات المهمات، والتحقق من عمل الأجهزة المتخصصة، التي يستخدمها الرواد، وصولاً لتدريبات طرق العيش في الغابات والصحراء، وذلك بهدف تجهيزهم لحالات الهبوط الاضطراري في المناطق النائية.

وشملت تدريباتهما كذلك على الطيران على متن طائرات T - 38، مع البحرية الأمريكية، حيث تم تصميم هذه التدريبات للإعداد للطيران على هذه الطائرة النفاثة، لإجراء مناورات أثناء الصعود والهبوط، على ارتفاعات أكثر من 5 كيلومترات، والمناورة بالطائرة، والتعرض لقوى «جي/‏‏‏‏ تسارع» عالية، فضلاً عن التعرض للمواقف الطارئة، والتخطيط لمسار الرحلة، والتواصل مع أبراج مراقبة الملاحة الجوية.

كما شملت أيضاً تعلم كهرباء الطائرة وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن كيفية التعامل والتواصل مع طاقم الطائرة والتخاطب معهم تحت ضغوطات معينة لقياس ردود أفعالهم وتوقيتاتها، والتي يجب أن تكون مثالية حتى يتعودوا كيفية اتخاذ القرارات الصعبة في الفضاء.

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